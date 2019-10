Astımlı çocuğa her gün bir kase yoğurt

Havalar soğuyor, enfeksiyon kol geziyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Söğüt astımlı çocuğu olan aileleri uyardı.

HALILARI KALDIRIN



Her hastalıkta olduğu gibi astımın da beslenme ile yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Söğüt, "Astımlı hastaların beslenmesi hastalığın iyileşmesinde önemlidir. Her gün bir kase ev yapımı yoğurt yenilmeli, haftada 3 gün balık (özellikle D vitamini ve Omega 3 içeriği yüksek olan somon, ton balığı) ve kırmızı et (dana eti veya kuzu eti) tüketilmeli, her gün mevsimlik 1-2 meyve, birkaç adet ceviz yenilmeli, süt, yumurta ve sebze yemeği tüketilmelidir" diye konuştu. Söğüt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Astımlı çocuklar soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalarda dışarıda koşup oynamamalı, sigara dumanı, boya parfüm kokularından korunmalı, evlerinde kedi, köpek, kuş ve yünlü oyuncaklar bulunmamalı, çocuğun yatak odasında halı olmamalı, her gün toz temizliği yapılmalıdır."