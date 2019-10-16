“Bebeğim Türk doktorlarına emanet”

Hamileliliğin sekizinci ayında pehlivanlarla podyuma çıkan Tülin Şahin, Türk doktorlarına güvendiği için Türkiye'de doğum yapma kararı aldığını söyledi

Hamileliliğin sekizinci ayında pehlivanlarla podyuma çıkan Tülin Şahin, Ocak ayında doğum yaptıktan sonra bu kez kızıyla Londra'da podyuma çıkması için teklif aldığını söyleyip "Teklif geldi, 'öncesi ve sonrası' diye yapmak istiyorlar. Bakalım iki ay sonra ne olur bilmiyorum. Acelemiz yok çalışmak için" dedi.



SAĞLIK SİSTEMİMİZ ÇOK İYİ



Türk doktorlarına güvendiği için Türkiye'de doğum yapma kararı aldığını söyleyip "Ben burada İstanbul'da doğuracağım. Ben zaten çifte vatandaşım. Ülkemde doğum yapmak istiyorum burada sağlık sistemimizi, doktorlarımızı beğeniyorum" diye konuştu.