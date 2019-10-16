Cannes’da atv rüzgarı

Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MİPCOM Fuarı’na yerli diziler damgasını vurdu. Tüm dünyadan en yeni yapımların görücüye çıktığı fuarda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hercai ve Kuruluş Osman dizileri ile oyuncuları büyük ilgi görüyor

Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Türk dizileri fırtınası şimdi de Fransa'da esiyor...