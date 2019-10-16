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’da atv rüzgarı

Cannes’da atv rüzgarı
Giriş Tarihi: 16.10.2019

’nın kentinde düzenlenen MİPCOM Fuarı’na yerli diziler damgasını vurdu. Tüm dünyadan en yeni yapımların görücüye çıktığı fuarda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ve dizileri ile oyuncuları büyük ilgi görüyor

Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Türk dizileri fırtınası şimdi de 'da esiyor...

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