Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MİPCOM Fuarı’na yerli diziler damgasını vurdu. Tüm dünyadan en yeni yapımların görücüye çıktığı fuarda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hercai ve Kuruluş Osman dizileri ile oyuncuları büyük ilgi görüyor
Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Türk dizileri fırtınası şimdi de Fransa'da esiyor...
Cannes’da atv rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.