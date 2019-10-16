  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Joker gecesi

Joker gecesi

Joker gecesi
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Başkanı, iş insanı ve sevgilisi Emina Jahoviç önceki gün birlikte bütün sinemaseverlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği "Joker" filmini izlemeye gitti.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Sadettin Saran ve sevgilisi Emina Jahoviç önceki gün birlikte sinemaya gitti. Kısa süre ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran çift, bütün sinemaseverlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği "Joker" filmini izlemeye geldiklerini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Joker gecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN