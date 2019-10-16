Joker gecesi

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Sadettin Saran ve sevgilisi Emina Jahoviç önceki gün birlikte bütün sinemaseverlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği "Joker" filmini izlemeye gitti.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Sadettin Saran ve sevgilisi Emina Jahoviç önceki gün birlikte sinemaya gitti. Kısa süre ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran çift, bütün sinemaseverlerin gündeminde olan ve merakla takip ettiği "Joker" filmini izlemeye geldiklerini söyledi.