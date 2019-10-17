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Bu yıl viyolonsel besteleri yarışacak

Bu yıl viyolonsel besteleri yarışacak
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (), Kurucu Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı adına düzenlediği 'nın on birincisi "" dalında yapılacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kurucu Başkanı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı adına düzenlediği Ulusal Beste Yarışması'nın on birincisi "Viyolonsel Konçertoları" dalında yapılacak. Çok sesli müziğimize yeni eserler kazandırmayı ve genç bestecileri yeni yapıtlar bestelemek için özendirmeyi amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.00 olarak belirlendi.

YARIŞMA KONSERİ

2021 yılı içinde sonuçlanacak yarışmanın değerlendirmesi 35. Uluslararası İzmir Festivali programında "Yarışma Konseri" ile yapılacak. Seçici kurulun finale bırakacağı 3 eser, Yarışma Konseri'nde seslendirilecek.

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