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Clarke turneye ’den başladı

Clarke turneye İzmir’den başladı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

"The Message" albümünün Avrupa turnesine 'den başlayan bas gitarın yaşayan efsanesi ve dört Grammy ödüllü , Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserdeki performansıyla salonu dolduranlardan alkış aldı.

Bas gitarın yaşayan efsanesi, dört Grammy ödüllü Stanley Clarke, Avrupa turnesine İzmir'den başladı. ABD'li sanatçıya piyanoda Beka Gochiashvili, klavyede Cameron Graves, davulda Shariq Tucker ve tablada Mader Saler eşlik etti.

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