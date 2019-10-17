Clarke turneye İzmir’den başladı

"The Message" albümünün Avrupa turnesine İzmir'den başlayan bas gitarın yaşayan efsanesi ve dört Grammy ödüllü Stanley Clarke, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserdeki performansıyla salonu dolduranlardan alkış aldı.

Bas gitarın yaşayan efsanesi, dört Grammy ödüllü Stanley Clarke, Avrupa turnesine İzmir'den başladı. ABD'li sanatçıya piyanoda Beka Gochiashvili, klavyede Cameron Graves, davulda Shariq Tucker ve tablada Mader Saler eşlik etti.