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’de Balkan dansları rüzgarı

İzmir’de Balkan dansları rüzgarı
Giriş Tarihi: 17.10.2019

14. , Arnavutluk, , , Hırvatistan, Karadağ, , Makedonya, Romanya, , Slovenya ve halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle başladı

14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle başladı

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