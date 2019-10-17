14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle başladı
14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle başladı
İzmir’de Balkan dansları rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.