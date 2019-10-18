‘Barış isteyen destek versin'

Batı dünyasında her şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyen Della Miles, “ABD buraya geldiyse iyi bir şey için gelmemiştir. Türkiye insanlık için teröristleri bertaraf ediyor” dedi

Dünyaca ünlü soul rock sanatçısı Della Miles Türk sanatçıların yapmadığını yaptı. Miles, sınırın sıfır noktasına giderek hem Mehmetçik'e hem de bölge halkına destek oldu. Gezi olaylarına katılan, Kazdağları halkını kışkırtıcı demeçler yayınlayan Tarkan, Cem Yılmaz, Fazıl Say, Yılmaz Erdoğan, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel gibi ünlülerin sesi çıkmazken Amerikalı sanatçı soluğu, sıcak çatışmaların yaşandığı Şanlıurfa'da aldı. Oradaki halkla kucaklaşan, özellikle çocuklarla sıcak bir bağ kuran Della Miles Türkiye'nin burada teröre karşı barış operasyonu düzenlediğini belirterek tüm sanatçılara çağrıda bulundu.



ALMANYA'DAN GELDİM



Miles sözlerine şöyle devam etti:

"Ben ABD'li bir sanatçı olarak barış ve huzur için sınırın sıfır noktasına geldim. Almanya'daydım duydum ve gencecik askerler şehit olurken ben duramazdım. Menajerime gelmek için baskı yaptım. Bir organizasyonla değil, kendim geldim. Her sanatçı da teklif ve organizasyon olmadan gelmeli. Bir de batı dünyasının göründüğü gibi olmadığını, burada Türkiye'nin teröristleri bertaraf ettiğini, bunu da insanlık için yaptığını duyurmaya geldim. ABD bu topraklara geldiyse iyi bir şey için gelmemiştir. 2 gündür Şanlıurfa'dayım. Burada Türk- Kürt- Arap ayrımı yok. İnsanları bölmesinler."

ÇOCUKLARDAN SEVGİ SELİ

Geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Ünlü şarkıcıya çocuklar büyük ilgi gösterdi.

ŞENOL KANTÜRK