Elya’nın üvey anne sevgisi

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ve kızları ile birlikte İstinye Park'taydı. Çift, selam vermek ile yetinirken Doğulu'nun küçük kızının bir muhabir ile diyaloğu herkesi şaşırttı.

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, sevgilisi Hera Aslan ve kızları ile birlikte İstinye Park'taydı. Çift, selam vermek ile yetinirken Doğulu'nun küçük kızının bir muhabir ile diyaloğu herkesi şaşırttı. Hera Aslan'ın kucağına aldığı Doğulu'nun küçük kızı Elya, fotoğraflarının çekilmesi üzerine bir muhabire "Bizim fotoğraflarımızı neden çektin?" diye sordu. Muhabirin "Çünkü sen çok güzel bir kızsın." demesi üzerine tekrar lafa giren Elya, "Hayır, çünkü biz güzel bir aileyiz" dedi.