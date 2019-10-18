Kuruluş Osman Cannes’da!

Yurt dışında "The Ottoman" adıyla yayınlanacak olan atv'nin yeni dizisi "Kuruluş Osman" Türkiye'den önce ilk defa Cannes'da basının karşısına çıktı.

Yurt dışında "The Ottoman" adıyla yayınlanacak olan atv'nin yeni dizisi "Kuruluş Osman" Türkiye'den önce ilk defa Cannes'da basının karşısına çıktı. Cannes'da kurulan dev Osmanlı çadırı ile halkın yoğun ilgisini çeken dizinin tanıtım toplantısı, sektörün önde gelen temsilcilerini ve basını bir araya getirdi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın açılış konuşmasıyla başlayan lansmanda dizinin küçük bir çadırdan çıkıp dev bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesini anlattığını söyledi. Bozdağ, ayrıca senaryoyu yazarken mevcut tüm tarihi bilgilerden faydalanıldığını, hikayenin aslına sadık kalması için özveri ile çalışan büyük bir ekip ve dev bir plato kurulduğunu söyleyerek tüm ekibe ve atv yöneticilerine teşekkür etti.



HERCAİ EKİBİ ÇOK SEVİLDİ



ATV'nin hem TV ekranlarında hem de dijital ekranlarda rekor üstüne rekor kıran dizisi Hercai, başrol oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcısıyla Cannes'daydı. Fuarda basının ve sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen Hercai ekibi samimi tavırlarıyla herkesin sevgisini kazandı.