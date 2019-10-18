Sigara içen annenin bebeğinde kısırlık tehlikesi

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerine verdikleri zararlara bir yenisi daha eklendi. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi doktorları, anneleri gebeliğinde sigara kullanmış olan bebekleri inceledi.

Gebelik sırasında sigara içen annelerin bebeklerine verdikleri zararlara bir yenisi daha eklendi. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi doktorları, anneleri gebeliğinde sigara kullanmış olan bebekleri inceledi. Sigaranın uzun vadede kız çocuğunun hormonlarını ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.