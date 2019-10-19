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Düzensiz beslenme saçları döküyor

Düzensiz beslenme saçları döküyor
Giriş Tarihi: 19.10.2019

, "Saç dökülmesinin en büyük sebebi genetik duruma bağlı olup bunun dışında cilt rahatsızlıkları, dahili sağlık problemleri, düzensiz beslenme, kan akışını etkileyecek madde kullanımı" dedi

Saç Ekimi Uzmanı Lale Keskin, düzensiz beslenmenin saçları döktüğünü söyledi. Keskin, "Saç ekimi hastalarının en merak ettiği konulardan biri de saç ekimi dışında tekniklerle saç çıkarmanın mümkün olup olmayacağı. Saç dökülmesinin en büyük sebebi genetik duruma bağlı olup bunun dışında cilt rahatsızlıkları, dahili sağlık problemleri, düzensiz beslenme, kan akışını etkileyecek madde kullanımı gibi sıralanabilir. Erkek tipi saç dökülmesinde hastalarımızın testesteron hormonunun artmasıyla beraber saç dökülmesi tetiklenir. Ancak artık günümüzde kelliğin çareleri var" diye konuştu.

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