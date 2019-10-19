Rol arkadaşı Kubilay Aka ile görüntülenen Bade İşçil, haklarında çıkan aşk dedikodularıyla ilgili sessizliğini bozdu. Önceki gün çocuğuyla görüntülenen İşçil, “Gerek yok, böylelerine prim vermeyelim” dedi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 'Aşk 101' dizisinde beraber rol aldığı yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile bir mekanda baş başa görüntülenen Bade İşçil, ilişki durumunu soran gazetecilere sert bir açıklama yaptı. İlk etapta aşk dedikodularına sessiz kalan ve daha sonrasında "Kubilay'ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı" diyerek iddiaları yalanlayan İşçil, Nişantaşı'nda oğlu Azur Sualp ile birlikte objektiflere takıldı. Oyuncu, gazetecilerin kendisine konu hakkında yönelttiği sorulara çok şaşırtan bir açıklamada bulundu. Bade İşçil, "Çocuk var şu anda. Gerek yok prim vermeyelim böylelerine" diye konuştu. Başka soru cevaplamayan oyuncu, daha sonra hızlı adımlarla gözden uzaklaştı.



'TEK AŞKIM OĞLUM'



Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka ile ilgili kısa bir açıklama yapmakla yetinmişti. İşçil, katıldığı bir davette etrafını saran gazetecilerin Kubilay Aka sorularına cevap vererek, "Benim tek aşkım var, o da oğlum. Başka söyleyecek bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI