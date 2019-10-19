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Sofranızda mutlaka bunlara yer verin

Sofranızda mutlaka bunlara yer verin
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Kış mevsiminde hastalıklara yakalanmamak için sağlıklı çok önemli. Diyetisyen , bağışıklığı güçlendiren ve sofralarda mutlaka yer alması gereken besinleri sıraladı

Havaların soğuduğu, mevsim geçişinin etkileriyle yorgunluk ve halsizliğin iyiden iyiye hissedildiği bugünlerde vücut direncini yüksek tutmak büyük önem taşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, hastalıklara kolayca davetiye çıkaran sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için çok güçlü besinler olduğunu belirterek, bu besinlere sofralarda mutlaka yer verilmesi gerektiğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sonbaharda tüketilmesi gereken 6 önemli besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BALIK

Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Kaliteli yağ asidi olan Omega 3'ten zengin olması sayesinde kalbi koruyor, kötü kolesterolün (LDL) düşmesini sağlıyor. Izgara, fırın ya da buğulama olarak tüketin

MANTAR

Tok tutucu özelliğiyle zayıflama diyeti yapanların da rahatlıkla yiyebileceği bir yiyecek. D vitamini, C vitamini, biotin, fosfor ve bakır gibi vitamin ve mineraller de mevcut.

ISPANAK

Yeşil yapraklı sebze dendiğinde çoğunlukla ilk aklımıza gelen ıspanak kalsiyum, magnezyum, selenyum, E vitamini ve C vitamini içeriği sayesinde hastalıklardan koruyor. Besin değerini kaybetmemesi için uzun süreli pişirmeyin.

PIRASA

Soğan-sarımsak ailesinden olan pırasa; A, C, K vitaminleri, selenyum, demir ve potasyum mineralleri içeren bir sebze. Prostat, mide, kolon kanseri başta olmak üzere birçok kansere karşı koruyor. Hafif akşam yemeği alternatifi olarak sonbahar ve kışın tüketin.

ELMA

Pektin içeriği sayesinde insülin salınımı ve kolesterol üzerinde olumlu etkileri olan elma bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tok tutuyor ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Günde 1 elma son derece faydalı.

FINDIK, CEVİZ VE BADEM

Günde bir avuç tüketildiğinde bağışıklığı güçlendiriyor, kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve hafızayı kuvvetlendiriyor. Ancak çiğ olmasına dikkat edilmeli.

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