Ağız kokusuna yoğurtlu çözüm

Dünya genelinde 80 milyondan fazla insan ağız kokusundan şikayet ediyor. İş görüşmesine veya arkadaşlarınızla buluşmanıza bile engel olacak bu durumu doğal yolla da çözebilirsiniz.

Dünya genelinde 80 milyondan fazla insan ağız kokusundan şikayet ediyor. İş görüşmesine veya arkadaşlarınızla buluşmanıza bile engel olacak bu durumu doğal yolla da çözebilirsiniz. Örneğin; yoğurtta bulunan iyi bakteriler sindirime, özellikle süt ürünlerinin sindirilmesine yardımcı olur. Bu, sindirim sistemini sağlıklı tutar, böylece kötü nefes verme alışkanlığınızı azaltır.