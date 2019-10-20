Usta sanatçı Selda Bağcan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Bir hayranın kendisine "Selda anne, sizin için Adana'dan geldik" diye seslenmesi üzerine, "Anne deme, abla de" diyerek hayranına esprili bir şekilde cevap verdi

Usta sanatçı Selda Bağcan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Bir hayranın kendisine "Selda anne, sizin için Adana'dan geldik" diye seslenmesi üzerine, "Anne deme, abla de" diyerek hayranına esprili bir şekilde cevap veren Bağcan, "Sağ olsun dinleyicilerimiz Türkiye'nin her yerinden gelerek bizi yalnız bırakmıyor" dedi.