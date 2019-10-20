‘Bir daha zıkkımın kökünü alırsam!’

Şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e saat hediye etti. Şahin çifti, iddialara göre saati satmak istedi. Akalın, bunu duyunca küplere bindi. İkili, yaşananların ardından Instagram’da birbirine girdi

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi! Hediye saat yüzünden ipler tamamen koptu! Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Temmuz ayında ikinci kez anne olmuş, kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti. Demet Akalın, Özlem Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markadan kol saati aldı. Berkay-Özlem çifti, saati satmaya çalışınca Demet Akalın yakın dostları ile arasına mesafe koydu.



'İZİN ALDIM' DEDİ AMA...



Basında çıkan haberlerin ardından Özlem Şahin, Instagram hesabından bir açıklama yaptı: Bileklerim ince olduğu için koluma büyük gelen saati değiştirmek istedim, satmak değil. Önce Demet Abla'yı aradım, sordum, izin istedim. Herhalde adap kurallarını bilecek yaşta ve olgunluktayım. Kimsenin hiçbir şeyi satmak gibi bir ihtiyacı yok" diyen Özlem Şahin'e, Demet Akalın "Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!" sözleriyle karşılık verdi.



'BIRAK, EŞEKLİK BENDE'



Akalın'ın tepkisinin ardından Özlem Şahin, "Demet abla, Berkay ile telefonda konuştunuz ya... Ben de yanındaydım onun. Sana sorduk, sen de 'Tabii ki' dedin. Unuttun mu?" dedi. Özlem Ada'nın bu sözleri, Demet Akalın'ı çileden çıkardı: Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun! Bırak, eşeklik bende! Ayıp! Sabah rica ediyordunuz 'Açıklama yap' diye, 'Hayır' diyorum, oturup basın açıklaması yapıyorsun! Hem saat alıp, hem yalancı olduk! Bir daha kimseye zıkkımın kökünü alırsam!

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI