Cuma akşamları Hercai izlenir!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler'de % 8,19 izlenme oranı ve % 19.99 izlenme payı alarak 100 program arasında yine birinciliği elde etti.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler'de % 8,19 izlenme oranı ve % 19.99 izlenme payı alarak 100 program arasında yine birinciliği elde etti. Önceki akşam 17. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de; geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.