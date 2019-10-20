Keyfi yerinde

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla yorgunluk kahvesi içen Çilingiroğlu'nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu çiftinin kızları Zehra, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla yorgunluk kahvesi içen Çilingiroğlu'nun keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca 21 yaşındaki Zehra, makyajı ve şık giyim tarzıyla da tüm dikkatleri üzerine topladı.