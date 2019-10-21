Bu düğüne yıldız yağdı

Modacı Gülnur Güneş ile iş insanı Yiğit Doğan Çelik görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Magazin dünyasının ünlülerinin akın ettiği düğünde, adeta şıklık yarışı vardı

Ünlü modacı Gülnur Güneş, Four Seasons Otel'de düzenlenen törenle hayatını iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile birleştirdi. Nikahı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıyarken, düğüne yıldız yağdı! Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirecek türden. Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı yaşandı.

Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile bir örnek giyindi. 3 FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında; Özge Ulusoy, Nur Yerlitaş, Şeyma Subaşı, Çağla Şıkel, Hakan Akkaya, Derya Uluğ, Asil Gök, Tarkan, Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Burak-Hatice Sağyaşar gibi birçok şöhretli isim yer aldı. Gelin Gülnur Güneş, törende kendi tasarladığı 3 farklı gelinlik giydi. Damat Yiğit Doğan Çelik'in smokini ise özel dikimdi.

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