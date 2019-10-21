Yeni aracıyla ilk kez yollarda

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, önceki akşam İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş merkezinde gezintiye çıkan Buse Varol, turu tamamladıktan sonra aracını istedi.

ŞARKICI Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, önceki akşam İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş merkezinde gezintiye çıkan Buse Varol, turu tamamladıktan sonra aracını istedi.

DEĞERİ 600 BİN LİRA

GEÇTİĞİMİZ aylarda Burak adını verdikleri çocuklarını kucağına alan Varol'a, eşinden BMV marka lüks bir araç hediye edilmişti. Değeri 600 bin TL olan yeni aracı ile ilk kez görüntülenen Buse Varol, "Alışveriş yaptım, şimdi eve gidiyorum. Burak ve Alişan bekler" dedi. Yeni aracında bir hayli keyifli olan Varol, "Kasım ayında güzellik merkezi açacağım, onun hazırlıkları ile uğraşıyorum" demeyi de ihmal etmedi.