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sirkesiyle bağışıklığı güçlendirin

Alıç sirkesiyle bağışıklığı güçlendirin
Giriş Tarihi: 22.10.2019

, tadı hafif buruk ama tatlı meyvesinden yapılan bir sirke türüdür. Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücuda giren serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Alıç sirkesi, tadı hafif buruk ama tatlı alıç meyvesinden yapılan bir sirke türüdür. Alıç sirkesi iç hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Salatalarda çorbalarda kullanılabilir. Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücuda giren serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek tansiyonu düzenler. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici, iyileştirici etki yapar.

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