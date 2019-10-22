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‘Buraya gel gidemezsin!’

‘Buraya gel gidemezsin!’
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Eğlence mekanının önünde sevgilisiyle kavga eden , panikle içeri kaçmak istedi. Alkollü olduğu gözlenen erkek arkadaşı ise güzel oyuncuyu boynundan tutarak durdurmaya çalıştı

Oyuncu Irmak Ünal, önceki gece İstanbul Bebek'teki bir mekanda, sevgilisiyle eğlencedeydi. Ünal, bir ara hızlı bir şekilde mekanın dışına çıktı. Erkek arkadaşı da arkasından gelerek boynuna sarıldı. Hararetli şekilde mekan önünde tartışan ikili, flaşların patlamasıyla şoke oldu.

İKİ YIL ÖNCE BOŞANMIŞTI

Irmak Ünal koşar adımlarla içeri gitmeye çalışırken, alkollü olduğu gözlenen sevgilisi ise boynundan tutarak, "Buraya gel, gidemezsin!" şeklinde bağırıp tepki gösterdi. Bunun üzerine Ünal, "Kavga ederken fotoğrafımızı çekiyorlar görmüyor musun!" deyip mekanın içine kaçtı. Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı olan 42 yaşındaki Irmak Ünal, iki sene önce eşinden boşanmıştı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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