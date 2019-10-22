Gazetecilerle köşe kapmaca oynadılar

İstanbul'da yapılan bir düğünde sahne alan Sinan Akçıl, mekana Burcu Kıratlı ile birlikte geldi. Saatlerce gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çiftin bu anlamsız hareketleri davetliler tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz aylarda kıskançlık yüzünden boşanmıştı. Ancak çiftin ayrılığı uzun sürmedi ve barıştılar. Önceki akşam İstanbul'da yapılan bir düğünde sahne alan Sinan Akçıl, mekana Burcu Kıratlı ile birlikte geldi. Gazetecilerin görüntü almasından kaçan ikili bir ara tartıştı. Saatlerce gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çiftin bu anlamsız hareketleri davetliler tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı.