  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Gazetecilerle köşe kapmaca oynadılar

Gazetecilerle köşe kapmaca oynadılar

Gazetecilerle köşe kapmaca oynadılar
Giriş Tarihi: 22.10.2019

İstanbul'da yapılan bir düğünde sahne alan , mekana ile birlikte geldi. Saatlerce gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çiftin bu anlamsız hareketleri davetliler tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz aylarda kıskançlık yüzünden boşanmıştı. Ancak çiftin ayrılığı uzun sürmedi ve barıştılar. Önceki akşam İstanbul'da yapılan bir düğünde sahne alan Sinan Akçıl, mekana Burcu Kıratlı ile birlikte geldi. Gazetecilerin görüntü almasından kaçan ikili bir ara tartıştı. Saatlerce gazetecilerle köşe kapmaca oynayan çiftin bu anlamsız hareketleri davetliler tarafından bile şaşkınlıkla karşılandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gazetecilerle köşe kapmaca oynadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN