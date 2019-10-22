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Muhteşem dörtlüden ’e büyük hizmet

Muhteşem dörtlüden İzmir’e büyük hizmet
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Plastik cerrahı Dr. Abdül Cebbar Siyer, obezite ve metebolik cerrahı Dr. Özgün Akgül, estetik koçu Ebru Duyu ve diyetisyen Ali Mutlu bir araya gelerek İzmir Form Cerrahi Kliniği'ni kurdu. Klinik, obezite cerrahi, mide botoxu, diyabet cerrahisi, onkolojik cerrahi uygulamaları, laporoskopik cerrahi operasyonları, meme estetiği, vücut estetiği, yüz estetiği, liposuction yağ aldırma gibi estetik uygulamalar konusunda uzmanlaşmış ekibiyle Folkart Towers'da hizmete girdi. Kliniğin açılış kokteyline çok sayıda davetli katıldı. Her biri kendi alanında uzman olan 8 kişiden oluşan bir ekip ile çalışan klinik, Folkart Towers'da 300 metrekare bir alanda hizmet veriyor.

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