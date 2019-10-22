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Protein deposu:

Protein deposu: Karabuğday
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Karabuğdayın içeriğinde %13-15 oranında protein bulunur. Diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında protein seviyesi çok yüksektir. Dolayısıyla vegan kişiler tarafından çok sık tüketilebilir. İçeriğindeki yağ oranı %2'dir. % 75 oranında kompleks karbonhidrat içeren karabuğday, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede uzun süre tok tutar, aynı zamanda kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi bir lif kaynağıdır.

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