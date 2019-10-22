Protein deposu: Karabuğday

Karabuğdayın içeriğinde %13-15 oranında protein bulunur. Diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında protein seviyesi çok yüksektir. Dolayısıyla vegan kişiler tarafından çok sık tüketilebilir. İçeriğindeki yağ oranı %2'dir. % 75 oranında kompleks karbonhidrat içeren karabuğday, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede uzun süre tok tutar, aynı zamanda kabızlık sorunu yaşayanlar için iyi bir lif kaynağıdır.