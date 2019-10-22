Ünlü oyuncu hamile

Eşi Pamir Kıraner ile Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, anne olmaya hazırlanıyor. Hamilelik pozuyla beğenilen oyuncu, bebeğinin cinsiyeti ile ilgili açıklama yapmadı.
Eşi Pamir Kıraner ile Amerika'da yaşayan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, anne olmaya hazırlanıyor. Saadet Işıl, ilk kez anne olacağını sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu. Hamilelik pozuyla beğenilen oyuncu, bebeğinin cinsiyeti ile ilgili açıklama yapmadı.
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