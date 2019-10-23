  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Acun’a canlı yayında mesaj şoku

Acun’a canlı yayında mesaj şoku

Acun’a canlı yayında mesaj şoku
Giriş Tarihi: 23.10.2019

Katıldığı televizyon programında cep telefonundan bir görüntü izleten 'ya boşandığı eşi 'ndan gelen mesaj, canlı yayında ekrana yansıdı.

Katıldığı televizyon programında cep telefonundan bir görüntü izleten Acun Ilıcalı'ya boşandığı eşi Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj, canlı yayında ekrana yansıdı.



OTEL VE PARA...

O Ses Türkiye'nin perde arkasında yaşananları anlatan Acun Ilıcalı telefonundan bir görüntü izletirken, Şeyma Subaşı mesaj attı. Subaşı'nın ekrana yansıyan mesajında, "Acun selam, ne zaman bir görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım. Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazıyordu. Acun bu gelişme karşısında sessiz kalırken, Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada, "Bizim unutmayalım Acun ile bir çocuğumuz ve konuştuğumuz maddi manevi bir sürü olay var. Lütfen başka yerlere çekmeyelim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Acun’a canlı yayında mesaj şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN