Acun’a canlı yayında mesaj şoku

Katıldığı televizyon programında cep telefonundan bir görüntü izleten Acun Ilıcalı'ya boşandığı eşi Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj, canlı yayında ekrana yansıdı.

Katıldığı televizyon programında cep telefonundan bir görüntü izleten Acun Ilıcalı'ya boşandığı eşi Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj, canlı yayında ekrana yansıdı.





OTEL VE PARA...



O Ses Türkiye'nin perde arkasında yaşananları anlatan Acun Ilıcalı telefonundan bir görüntü izletirken, Şeyma Subaşı mesaj attı. Subaşı'nın ekrana yansıyan mesajında, "Acun selam, ne zaman bir görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım. Miami oteli ve parayla ilgili başka bir şey de konuşacağım" yazıyordu. Acun bu gelişme karşısında sessiz kalırken, Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada, "Bizim unutmayalım Acun ile bir çocuğumuz ve konuştuğumuz maddi manevi bir sürü olay var. Lütfen başka yerlere çekmeyelim" dedi.