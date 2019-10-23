Diyabet omurgayı yıpratıp fıtık yapıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Şakir Ekşi, şeker hastalığının omurga kemiklerini yıpratarak bel fıtığının gelişimini hızlandırdığını söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Şakir Ekşi, şeker hastalığının omurga kemiklerini yıpratarak bel fıtığının gelişimini hızlandırdığını söyledi. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Murat Şakir Ekşi; Endokrinoloji Uzmanı Dr. Müjdat Kara ve Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ece Özcan Ekşi ile yürüttükleri çalışma hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 4 bin diyabet hastasının bel MR'ı ve diğer tetkiklerini de incelediklerini söyleyen Ekşi, "Şeker hastalığının omurga kemiklerinde yıpranma ve yaşlanmaya neden olduğunu, bunun da bel fıtığının gelişimini hızlandırabileceğini dünyada ilk kez ispatladık" dedi.