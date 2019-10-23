LED ekran uykusuzluk nedeni

Yapılan araştırmalar 70 yıl öncesine göre günde iki saat daha geç ve kalitesiz uyuduğumuzu gösteriyor. Şehirleşme ve teknolojinin gelişimi uyku bozukluğunda en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yapılan araştırmalar 70 yıl öncesine göre günde iki saat daha geç ve kalitesiz uyuduğumuzu gösteriyor. Şehirleşme ve teknolojinin gelişimi uyku bozukluğunda en önemli faktörler arasında yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Emin Akkoyunlu, "Uyumak için kendinize karanlık ortam hazırlayın ve zaman verin. Her cihazda kullanılan LED'ler güneş ışığını taklit ederek beyinde gündüz algısı oluşturuyor. LED ekranlardan uzaklaşın. Buna rağmen uyuyamıyorsanız profesyonel destek alın" dedi. Doç. Dr. Akkoyunlu, "Yatmadan önce televizyona, telefona ve bilgisayara bakmak beyinde kortizol gibi stres hormonları salgılayarak uykuyu dağıtıyor. Zaten aydınlatılmış ya da ışıkla kirletilmiş şehir uykumuzu kaçırırken, kullanılan cihazlar da uykuya dalmayı zorlaştırıyor" diye konuştu.



TAVSİYE İLE İLAÇ ALMAYIN



Akkoyunlu, "İlaçla uykuya dalmak beyinde tıpkı üç boyutlu film izlemek gibi sanal bir gerçeklik oluşturur. Uyku gerçek ve dinlendirici olmaktan çok uzaktır. Ek hastalığınız olmasa bile solunumu baskılayan bu ilaçlar ölüme kadar giden birçok soruna yola açabilir. Malum Michael Jackson'ın ölüm nedeni tam da bu şekildedir. Bu yüzden reçeteli ya da reçetesiz verilen ilaçları eş dost tavsiyesiyle kullanmayın" dedi.