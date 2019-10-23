Türk sinemasında yeni dönem başladı

Yeni Sinema Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Sinema Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin esasların yer aldığı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 22 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



10 DAKİKA REKLAM



Sinema izleyicileri tarafından şikâyet konusu edilen reklam süreleri 10 dakika ile sınırlandırılıyor. Ayrıca seyircinin sinemaya gitme tercihlerini etkileyen ve filmlerin tanıtımına imkân sağlayan fragmanların film öncesinde en az üç dakika gösterimi zorunlu hale getiriliyor.



HALK GÜNÜ İKİYE ÇIKIYOR



Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde "Belirli yaş ve üzeri bileti", "Engelli bileti", "Şehit yakını ve gazi bileti", "Halk günü bileti", "İnternet bileti", "Kamu meslek grubu bileti", "Öğrenci bileti" ve "Sabah seansı bileti" türlerinde indirim yapabilecek. Seyircinin rağbet gösterdiği halk günü, haftada iki kez uygulanabilecek.



MISIR SAVAŞINA SON



Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, "mısır savaşları" yönetmelikteki "Salon işletmecileri film bileti ile birlikte başka ürünün satışını aynı anda yapamaz" düzenlemesi ile son buluyor.



YAŞ SINIFLARI DEĞİŞTİ



Filmler için çocukların korunması amacıyla uygulanan yaş sınıfları, çocukların fiziki ve psikolojik gelişimleri, uluslararası uygulanmalar ve uzman görüşleri çerçevesinde "Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+" olarak yeniden düzenlendi.