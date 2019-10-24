Hadise 34 oldu!

Şarkıcı Hadise, 34. yaşını önceki akşam İstanbul Etiler'deki bir mekanda, yakın dostlarıyla kutladı. Birçok mesaj ve hediye aldığını söyleyen Hadise, "Sevenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şarkıcı Hadise, 34. yaşını önceki akşam İstanbul Etiler'deki bir mekanda, yakın dostlarıyla kutladı. Birçok mesaj ve hediye aldığını söyleyen Hadise, "Normalde ben pek doğum günü kutlamayı sevmem fakat bugün benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum. Bütün gece çok güzel mesajlar aldım, sevenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.



HUZUR VE SAĞLIK DİLEDİ



Hadise, muhabirlerin "Doğum gününüzde ne dilediniz?" sorusuna "Huzur ve sağlık diledim" cevabını verdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI