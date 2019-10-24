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, C vitamini bakımından zengin

Kestane, C vitamini bakımından zengin
Giriş Tarihi: 24.10.2019

Kış aylarının en leziz besinlerinden olan kestanenin vücuda olan faydalarını biliyor musunuz? C vitamini bakımından zengindir ve 100 gram kestane günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72'sini karşılayabilir.

Kış aylarının en leziz besinlerinden olan kestanenin vücuda olan faydalarını biliyor musunuz? Kestane C vitamini bakımından zengindir ve 100 gram kestane günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72'sini karşılayabilir. Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur.

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