Kestane, C vitamini bakımından zengin

Kış aylarının en leziz besinlerinden olan kestanenin vücuda olan faydalarını biliyor musunuz? Kestane C vitamini bakımından zengindir ve 100 gram kestane günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72'sini karşılayabilir. Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur.