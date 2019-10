Özel çocukları mutlu etti

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Ersoy, İstanbul Üsküdar'da yer alan Tebessüm Kahvesi'nde görev alan down sendromlu bir hayranının televizyondan yaptığı davet çağrısına kulak verdi.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Ersoy, İstanbul Üsküdar'da yer alan Tebessüm Kahvesi'nde görev alan down sendromlu bir hayranının televizyondan yaptığı davet çağrısına kulak verdi. Ünlü sanatçı, down sendromlu gençlerin başrol oynadığı Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Ersoy, "Sevgili Emrah istedi ben de geldim. Hem kalpleri hem de mekanları muhteşem!" şeklinde konuştu.



BİRLİKTE ŞARKILAR SÖYLEDİLER



Çocukların her biriyle sohbet eden Ersoy, en sevilen şarkılarını onlarla seslendirdi. Mekanın koordinatörü Şermin Çoban ise, "Tebessüm Kahvesi sadece çayınızı kahvenizi içtiğiniz bir kahve değildir. Burası down sendromlu gençlerimizin de hayatın merkezinde olduğunu kanıtlayan örnek projedir" dedi.



10 DOWN SENDROMLU GENÇ ÇALIŞIYOR



Tebessüm Kahvesi'nde çalışan down sendromlu çocuklar, 2 vardiya şeklinde iş başı yapıyor. Haftanın 7 günü açık olan kahvede gençler, haftada bir gün izin kullanıyor. 7 erkek, 3 kız olmak üzere 10 down sendromlu gencin görev aldığı kahvede ayrıca, özel eğitim öğretmeni görev alıyor.