Sanat okulu açacak

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gece İstanbul Etiler'de oyuncu Leman Davran ile birlikte görüntülendi. Ünlü popçu Davran ile birlikte sanat okulu açacağını söyledi
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gece İstanbul Etiler'de oyuncu Leman Davran ile birlikte görüntülendi. Davran ile birlikte sanat okulu açacağını söyleyen popçu, "Aslında bir ortaklık kuruyoruz. Serdar Ortaç Sanat Okulu gibi bir şey yapacağız. Kendisi oyuncu olduğu için bütün diyaloglar Leman'da" dedi.
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