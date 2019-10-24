Yaşam tarzı reflünün en önemli sebebi

İnsanların yüzde 7'si her gün yemek borusunda bir yanma hissi yaşıyor. Reflü ile bağlantılı sorun yaşayan hastaların büyük bir bölümü, göğüste yanma ve mide asidinin boğazlarına-ağızlarına gelmesinden şikayetçi.

İnsanların yüzde 7'si her gün yemek borusunda bir yanma hissi yaşıyor. Bu belirtileri gece yaşayanların sayısının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, "İnsanların yüzde 36'sı geceleri reflü belirtilerini yaşıyor. Reflü komplikasyonları kadınlara göre erkeklerde daha fazla gözlenirken, yaşam tarzı reflünün en önemli sebeplerinden biri" açıklamasında bulundu. Reflü ile bağlantılı sorun yaşayan hastaların büyük bir bölümü, göğüste yanma ve mide asidinin boğazlarına- ağızlarına gelmesinden şikayetçi.



ERKEKLERDE DAHA FAZLA



- Olguların yüzde 10-15'inde göğüs ağrısı ya da daha geniş bir ifade ile kalp hastalığını düşündürebilecek belirtilerin görülebildiğini söyleyen Özel, "Hastalığa ait komplikasyonlar erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla gözleniyor" dedi.



İŞTE REFLÜDEN KORUNMANIN YOLLARI:



- Az yiyin, öğün atlamayın, ara öğünleri ihmal etmeyin.

- Beslenme içeriğinizdeki yağ miktarını azaltın.

- Süt ve süt ürünlerini test edin.

- Şeker, tatlı, çikolata, nane ve tarçından uzak durun.

- Baharatlara dikkat edin. Acı yemek güzeldir ama gece kabusunuz olabilir.

- Sitrik asit içeren, kafein içeren, gazlı içecekler belirtilerinizi artırabilir.

- Sebzeler gaz yapabilir ancak reflüyü azdırmaz. Hemen yaftayı yapıştırıp, kategorize etmeyin.

- Dışarıda yemek yerken, tatilde, seyahatte, nerede olursanız olun diyetinizin kontrolünü elden bırakmayın.