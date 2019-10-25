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Avukat sevgilisiyle ilk kez el ele

Avukat sevgilisiyle ilk kez el ele
Giriş Tarihi: 25.10.2019

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla ile mahkemelik olan ünlü oyuncu , başrolünü ile paylaştığı 'Baba Parası' adlı filminin galasında, sevgilisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla ile mahkemelik olan ünlü oyuncu Ahmet Kural, başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' adlı filminin galasında, sevgilisi ile ilk kez kameralar karşısına çıktı.

'DAHA 5 AYLIK BİR İLİŞKİMİZ VAR'

Avukat Çağla Gizem Çelik'in elini bir an olsun bırakmayan Ahmet Kural, evlilik iddialarına yanıt verdi: Daha 5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey yolunda gidiyor. Öyle bir şey olursa zaten mutlaka haberiniz olur.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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