Hindistan cevizi yağ yaktırıyor

Hindistan cevizi yağında diğer çoğu yağın aksine uzun zincirli yağ asidi değil orta zincirli yağ asitleri bulunmaktadır. Orta zincirli yağ asitleri, uzun zincirli yağ asitlerinden daha farklı olarak metabolizmayı hızlandırmaya ve vücudun yağ yakımına yardımcı olmaktadır.

Hındistan cevizi yağında diğer çoğu yağın aksine uzun zincirli yağ asidi değil orta zincirli yağ asitleri bulunmaktadır. Orta zincirli yağ asitleri, uzun zincirli yağ asitlerinden daha farklı olarak metabolizmayı hızlandırmaya ve vücudun yağ yakımına yardımcı olmaktadır.