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Kansızlığı gideren meyve:

Kansızlığı gideren meyve: Mango
Giriş Tarihi: 25.10.2019

Keşfi çok eski çağlara dayanan meyvesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor.

Keşfi çok eski çağlara dayanan mango meyvesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor. Yüksek lif, pektin ve C vitamini seviyeleri, özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein serum kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

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