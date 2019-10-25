Kansızlığı gideren meyve: Mango

Keşfi çok eski çağlara dayanan mango meyvesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor.

Keşfi çok eski çağlara dayanan mango meyvesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Özellikle A vitamini yönünden zengin bir meyve olan mango, kansızlığı gidermek için de sıkça tercih ediliyor. Yüksek lif, pektin ve C vitamini seviyeleri, özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein serum kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.