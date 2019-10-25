Kefir en doğal probiyotik

Sonbahar ve kış mevsimiyle birlikte değişen iklim koşulları, özellikle çocukların bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Dr. Esma Türkmen, “Probiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakterileri artırır ve immün sistemi güçlendirir. Kefir bu anlamda vazgeçilmez olmalıdır” dedi

Sonbahar ve kış döneminde enfeksiyon ataklarının görülebileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Probiyotikler bağırsaklardaki faydalı bakterileri artırır ve immün sistemi güçlendirir. Kefir en doğal probiyotiktir" dedi. Bağışıklık sistemini desteklerken temel prensibin sağlıklı beslenme, uyku ve gerektiğinde hekim gözetiminde kullanılacak bağışıklık sistemi düzenleyici ilaçlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Esma Türkmen, "İlk 6 ay anne sütünden geçen immünglobulinler bebeği birçok riskli hastalıktan koruyacaktır. 2 yaş üstünde propolis güçlü bir antioksidan olarak bağışıklığı destekler" şeklinde konuştu.



BAL, ZENCEFİL VE ZERDEÇAL



Vitamin C ve D desteğinin vücut direncini ciddi anlamda destekleyeceğini anlatan Uzm. Dr. Türkmen, mevsimine uygun meyve ve sebzelerin tüketilmesinin turunçgillerin, yeşil yapraklı sebzelerin önemli olduğunu belirtti. Bal, zencefil ve zerdeçalın da üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bariyer oluşturduğunun altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen şöyle devam etti: Vitamin eksikliği tespit edildiğinde doğru ve düzenli tedavi edilebilir. Ayrıca büyüme ve yara iyileşmesinde çinko son derece önemlidir. Özellikle mide-bağırsak yolu enfeksiyonlarına karşı korur ve tedavide etkilidir. Yumurta, kırmızı et, yoğurt, fındık, ceviz çinko içeriği yüksek besinlerdendir.