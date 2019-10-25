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’ın ikinci tanıtımı dünyayı ayağa kaldırdı!

Kuruluş Osman’ın ikinci tanıtımı dünyayı ayağa kaldırdı!
Giriş Tarihi: 25.10.2019

dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ikinci tanıtım, geçtiğimiz akşam yayınlandı. Diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu

Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ikinci tanıtım, geçtiğimiz akşam yayınlandı. Diziden gelen yeni görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu. atv ekranlarında yayınlanacak olan "Kuruluş Osman"ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor.

PERFORMANSI ÇOK BEĞENİLDİ

Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken, Osman Bey'in "Benimle devlet olmaya var mısınız?" sözleri sosyal medyaya damgasını vurup, #DevletOlmak etiketi Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde yer aldı.

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