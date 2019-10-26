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Chloe konuşursa Ortaç yanacak!

Chloe konuşursa Ortaç yanacak!
Giriş Tarihi: 26.10.2019

İrlandalı model ile evliliğini Ağustos ayında sona erdiren , eski eşine konuşma yasağı getirdi. Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarına ilişkin konuşamayacak.

İrlandalı model Chloe Loughnan ile evliliğini Ağustos ayında sona erdiren Serdar Ortaç, eski eşine konuşma yasağı getirdi. Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarına ilişkin konuşamayacak. İrlandalı model, yasağa uymazsa 100 bin lira ödemek zorunda kalacak. Aynı koşullar, Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Ünlü şarkıcı, verdiği röportajlarda Chloe ile evliliğinden söz edemeyecek.

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