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Erbil setlere döndü

Erbil setlere döndü
Giriş Tarihi: 26.10.2019

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında hastaneden taburcu olan , '' ile setlere döndü. 'Hababam Sınıfı' serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü 'da takipçileriyle paylaştı.

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı' ile setlere döndü. 'Hababam Sınıfı' serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü Instagram'da takipçileriyle paylaştı. 62 yaşındaki şovmene, abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

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