“Güzel proje olursa kabul ederim”

Bir süredir ekranlara ara veren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün İstanbul'da alışveriş yaparken görüntülendi. Şu sıralar dinlendiğini de sözlerine ekleyen Deniz, "Ama güzel ve içinde olmaktan mutluluk duyacağım bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederim" dedi

Bir süredir ekranlara ara veren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün İstanbul'da alışveriş yaparken görüntülendi. Bir süredir kolu sarılı ve askıda olan güzel oyuncu, "Çok şükür iyileştim. Çok da sıkılmıştım sürekli kolumda askıyla dolaşmaktan. Artık daha iyiyim" dedi. Şu sıralar dinlendiğini de sözlerine ekleyen Deniz, "Ama güzel ve içinde olmaktan mutluluk duyacağım bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederim" dedi