‘Ünlülükten çıkarın beni!'

2014 yılında yaşanan uyuşturucu skandalı nedeniyle modellik kariyeri sona eren 2009 Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu kendisini görüntüleyen gazetecilere “Ne olur beni çekmeyin. Artık ünlü değilim” dedi

Kısa süren modellik kariyerinde tam 3 kez taç giyen Senem Kuyucuoğlu, uyuşturucu yüzünden yaşadığı zor günleri geride bıraktı.



TÜRKİYE ONU KONUŞTU



Geçtiğimiz yıldan bu yana Nişantaşı'nda bir kafede garsonluk yapan Kuyucuoğlu, geçtiğimiz günlerde kendisini görüntüleyen magazincilere artık bir ünlü gibi yaşamak istemediğini söyledi. Senem Kuyucuoğlu adını 2006'da tüm Türkiye duydu. 16 yaşında katıldığı Top Model yarışmasında ikinci olan genç manken, çok arzuladığı şöhretin kapılarını araladı. Senem Kuyucuoğlu'nun asıl hayali ise 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında kraliçe seçilmesiyle gerçekleşti.



ŞÖHRETİ TAŞIYAMADI



O yıllarda podyumlarda fırtına gibi esti. 123 santimlik bacak boyu ile podyumda farkını konuşturan Kuyucuoğlu, 2009'da da Miss Turkey ikincisi seçilerek şöhretine şöhret kattı. Ancak ünlü model, şöhretin yükünü taşıyamadı. Adı bir süre sonra alkollü halleri ve çalkantılı özel hayatıyla gündeme gelmeye başladı. Genç modelin çöküşünü, Türkiye ilk kez 2 Mayıs 2014'te Yeni Asır'dan öğrendi.



SAKİN VE MÜTEVAZİ



Uyuşturucu partilerine katılıp aykırı ilişkiler yaşayan Kuyucuoğlu'nun o hallerinin görüntüleri yürek burktu. Henüz 24 yaşında olan genç modelin fotoğraflarını yayan ise çok yakın sandığı dostlarıydı. Yaşadığı acı tecrübeden ders çıkarmaya kararlı olan Kuyucuoğlu'na o dönemde Hülya Avşar gibi ünlü isimler de destek verdi. Giderek sanat camiasından uzaklaşan Kuyucuoğlu, daha sakin bir ve mütevazı bir hayat yaşıyordu artık. Hatta geçtiğimiz yıl İstanbul'da Nişantaşı'nda bir kafede garsonluk yaparken görüntülenmiş, "Meslek öğreniyorum, ileride kendi mekanımı açabilirim" demişti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI