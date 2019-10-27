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Çantanıza her gün bir atın

Çantanıza her gün bir mandalina atın
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Kış aylarında en çok tüketilen meyveler arasında yer alan , kolay soyulabilir kabuk yapısıyla çocukların da beslenme çantasında yer buluyor. Mandalinanın faydalarından bazıları şöyle:

Kış aylarında en çok tüketilen meyveler arasında yer alan mandalina, kolay soyulabilir kabuk yapısıyla çocukların da beslenme çantasında yer buluyor. Mandalinanın faydalarından bazıları şöyle:

  • C vitamini ile bağışıklığı güçlendirerek gripten korur.
  • Kötü kolesterolü azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur.
  • Arterlerden yumuşak bir kan akışı sağlayarak normal kan basıncını korur.
  • Mükemmel bir lif kaynağı olarak fazla yeme isteğini azaltır.
  • Cildin sağlıklı ve pırıl pırıl görünmesini sağlar
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