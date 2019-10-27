Çantanıza her gün bir mandalina atın

Kış aylarında en çok tüketilen meyveler arasında yer alan mandalina, kolay soyulabilir kabuk yapısıyla çocukların da beslenme çantasında yer buluyor. Mandalinanın faydalarından bazıları şöyle:
Kış aylarında en çok tüketilen meyveler arasında yer alan mandalina, kolay soyulabilir kabuk yapısıyla çocukların da beslenme çantasında yer buluyor. Mandalinanın faydalarından bazıları şöyle:
- C vitamini ile bağışıklığı güçlendirerek gripten korur.
- Kötü kolesterolü azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur.
- Arterlerden yumuşak bir kan akışı sağlayarak normal kan basıncını korur.
- Mükemmel bir lif kaynağı olarak fazla yeme isteğini azaltır.
- Cildin sağlıklı ve pırıl pırıl görünmesini sağlar
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