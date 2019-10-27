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Zehra’ya evlilik izni yok

Zehra’ya evlilik izni yok
Giriş Tarihi: 27.10.2019

önceki akşam bir arkadaşı ile birlikte Tarabya sahilinde akşam yürüyüşü yaptı. Avşar kızı muhabirlerin “Zehra evlenmek istese izin verir misiniz?” sorusunu “Hayır, çok erken. Zehra henüz 21 yaşında. Kendileri karar verir ama evlilik için erken” diye yanıtladı.

Hülya Avşar önceki akşam bir arkadaşı ile birlikte Tarabya sahilinde akşam yürüyüşü yaptı. Gazetecileri bir anda karşısında gören Avşar, "Helal olsun size, bu halimle beni nasıl tanıdınız" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Köpeği ile objektiflere poz veren Hülya Avşar, bir yandan da yürüyüş yapan diğer insanlarla sohbet etti. Avşar kızı muhabirlerin "Zehra evlenmek istese izin verir misiniz?" sorusunu "Hayır, çok erken. Zehra henüz 21 yaşında. Kendileri karar verir ama evlilik için erken" diye yanıtladı. Ocak ayına kadar herhangi bir projede yer almayacağını söyleyen Hülya Avşar, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti

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