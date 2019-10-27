Festival kortejle başladı

56. Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej ile başladı. Korteje halk ilgisi yoğun olurken, ünlü oyuncular hayranlarını selamladı.
56. Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej ile başladı. Korteje halk ilgisi yoğun olurken, ünlü oyuncular hayranlarını selamladı.
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