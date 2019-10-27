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birinciliği bırakmıyor

Hercai birinciliği bırakmıyor
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Cuma akşamları ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,26 izlenme oranı ve yüzde 20,26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu.

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,26 izlenme oranı ve yüzde 20,26 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin bölüm etiketi #bizimaşkımız, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de Miran ve Reyyan'ın aşkları bir tuzaktan daha kurtulmayı başardı.

GERÇEKLERİ GÖRÜYOR

Bugüne kadar kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler, Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıktı. Bölümün sonunda Miran, Azize Aslanbey'in kurduğu tuzağı önceden bildiği için, Reyyan'ı o tuzaktan kurtarıp, babaannesine bunun hesabını sordu. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine de bir umut doğdu. Azize Aslanbey'in ortaya çıkan oyunlarını gören Miran, intikam duygusundan biraz daha uzaklaştı.

Reyyan, Azize'nin sırlarını ortaya çıkardı! Hercai 18. bölüm tek parça izle

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