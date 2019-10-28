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, Karşıyaka’da hayranlarını coşturdu

Edis, Karşıyaka’da hayranlarını coşturdu
Giriş Tarihi: 28.10.2019

Kendine özgü tarzı ile sevilen isimlerinden olan , Hilltown'da gerçekleştirdiği konserde sevgi seli ile karşılandı.

KENDİNE özgü tarzı ile pop müziğin sevilen isimlerinden olan Edis, İzmir Karşıyaka Hilltown'da gerçekleştirdiği konserde sevgi seli ile karşılandı.

KIZLARIN SEVGİLİSİ
İZMİR'DE büyüyen ve her fırsatta "Ben İzmirliyim" diyen Edis, hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Başlarına Edis bantları takan genç kızlar, çok sevdikleri yakışıklı popçuyu karşılarında görmenin heyecanını doyasıya yaşadı. Edis sahneye çıkar çıkmaz yer yerinden oynarken sevenleri Edis'in tüm şarkılarına eşlik etti.
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